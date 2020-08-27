Нафтогаз почав підвищувати ціни на газ для населення 

У Нафтогазі у вересні підвищують ціни на газ у межах «Місячного» та «Річного» тарифу. Вартість блакитного палива традиційно зростає перед опалювальним сезоном. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі компанії.

У межах місячного контракту у вересні ціна на газ зростає з 2,59 грн до 4,7 грн за м³ (з ПДВ, але без вартості розподілу).

У межах річного контракту – до 15 вересня газ коштуватиме 4,73 грн за м³, а з 16 вересня і до кінця місяця –5,24 грн за м³.

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«Зростання цін обумовлено підвищенням вартості газу на європейських газових хабах, яке традиційно відбувається напередодні опалювального сезону. Разом з тим, цього року збільшення цін є відносно помірним, враховуючи великі запаси газу в українських підземних сховищах газу», – повідомила пресслужба.

У Нафтогазі зазначають, що тариф «Річний» допомагає застрахуватися від зростання цін на газ в період високих цін (опалювальний сезон). Тож всі охочі можуть зафіксувати ціну газу на 12 місяців і платити за блакитне паливо рівними частинами впродовж року.

«Перед переходом на тариф «Річний» для клієнта буде розрахований рекомендований річний об’єм споживання газу – або на основі історичних даних за останні 12 місяців, або на основі споживацького профілю (тільки газова плита; газова плита і бойлер; котел та/або газова плита, бойлер)», – йдеться у повідомленні.

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