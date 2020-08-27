ОСТАННІ НОВИНИ

Нафтогаз почав підвищувати ціни на газ для населення 

Ольга Денисяка

|

У Нафтогазі у вересні підвищують ціни на газ у межах «Місячного» та «Річного» тарифу. Вартість блакитного палива традиційно зростає перед опалювальним сезоном. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі компанії. 

 

У межах місячного контракту у вересні ціна на газ зростає з 2,59 грн до 4,7 грн за м³ (з ПДВ, але без вартості розподілу). 

У межах річного контракту  до 15 вересня газ коштуватиме 4,73 грн за м³, а з 16 вересня і до кінця місяця 5,24 грн за м³. 

Реклама партнерів

«Зростання цін обумовлено підвищенням вартості газу на європейських газових хабах, яке традиційно відбувається напередодні опалювального сезону. Разом з тим, цього року збільшення цін є відносно помірним, враховуючи великі запаси газу в українських підземних сховищах газу»,  повідомила пресслужба. 

У Нафтогазі зазначають, що тариф «Річний» допомагає застрахуватися від зростання цін на газ в період високих цін (опалювальний сезон). Тож всі охочі можуть зафіксувати ціну газу на 12 місяців і платити за блакитне паливо рівними частинами впродовж року. 

«Перед переходом на тариф «Річний» для клієнта буде розрахований рекомендований річний об’єм  споживання газу  – або на основі історичних даних за останні 12 місяців, або на основі споживацького профілю (тільки газова плита; газова плита і бойлер; котел та/або газова плита, бойлер)»,  йдеться у повідомленні. 

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика

Ігор Васюник – перший, хто офіційно повідомив про свою участь у виборах на посаду міського голови Львова цієї осені. Пол...

Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл
Анастасія ПИЖ
Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл

Добре знайома кожному з нас торговельна мережа «АТБ» нині охоплює 24 області України, включаючи й Львівщину. У 293 насел...

Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста
Ігор ВАСЮНИК
Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста

Ми, львів’яни, живемо у місті, яке завжди було ПЕРШИМ! Львів завжди першим піднімав хвилі національних рухів: за незалеж...

Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам
Ірина ВЕЛИЧКО
Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам

Про те, як криза вплинула на девелоперських бізнес, що про це кажуть експерти, які поради дають майбутнім клієнтам, і чо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...