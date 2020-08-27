27 серпня тимчасово перекриють вул. Чайковського у Львові

У четвер, 27 серпня, відбудеться запис телевізійної версії проекту «I’mpuls. Емоційний концерт симфонічного оркестру INSО-Львів» у приміщенні Львівської національної філармонії (вул. П. Чайковського, 7), через що вулиця Чайковського тимчасово буде непроїзною. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У зв’язку зі зйомками на вул. Петра Чайковського для заїзду та розгортання пересувної телевізійної станцій 27 серпня з 13:50 до 14:20 год. та з 20:30 до 21:00 год. відбудеться перекриття руху транспорту.

Організатори заходу просять мешканців з розумінням поставитись до ситуації та вибачити за тимчасові незручності.

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