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27 серпня низка вулиць у Львові буде без світла

Ольга Денисяка

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27 серпня через заплановні ремонтні роботи мешканці майже 20 вулиць у Львові залишаться без електроенергії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівобленерго. 

 

З 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у м. Львові будуть вулиці :  

  • Кн.Ольги – 7-59 непарні, 20, 20а;  
  • Мацієвича – 16-52;  
  • Заболотня – 1-24;  
  • Олесницького – 77-121;  
  • Коновальця – 85 (а,б,в);  
  • Кн.Ольги – 63, 65, 106;  
  • В.Великого – 57, 59, 59а;  
  • Холодна – всі;  
  • Зелена – 391, 393, 395;  
  • Зелена – 331-385, 284-306;  
  • Розвилиста – 4;  
  • Кирила і Мифодія – 19-25;  
  • Кобилянської 1-7, 2-20;  
  • С. Бандери – 15-23;  
  • Тарасівська – 24-46, 41-57;  
  • Горліса-Горського – всі;  
  • Самокіша – всі;  
  • Зелена – 405;  
  • Світанкова – всі;  
  • Надійна – всі;  
  • Слобідська – 4. 

Також з 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у смт Рудноі будуть всі вулиці.

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