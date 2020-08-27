27 серпня низка вулиць у Львові буде без світла

27 серпня через заплановні ремонтні роботи мешканці майже 20 вулиць у Львові залишаться без електроенергії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівобленерго.
З 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у м. Львові будуть вулиці :
- Кн.Ольги – 7-59 непарні, 20, 20а;
- Мацієвича – 16-52;
- Заболотня – 1-24;
- Олесницького – 77-121;
- Коновальця – 85 (а,б,в);
- Кн.Ольги – 63, 65, 106;
- В.Великого – 57, 59, 59а;
- Холодна – всі;
- Зелена – 391, 393, 395;
- Зелена – 331-385, 284-306;
- Розвилиста – 4;
- Кирила і Мифодія – 19-25;
- Кобилянської 1-7, 2-20;
- С. Бандери – 15-23;
- Тарасівська – 24-46, 41-57;
- Горліса-Горського – всі;
- Самокіша – всі;
- Зелена – 405;
- Світанкова – всі;
- Надійна – всі;
- Слобідська – 4.
Також з 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у смт Рудноі будуть всі вулиці.
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Ольга Денисяка