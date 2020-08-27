27 серпня низка вулиць у Львові буде без світла

27 серпня через заплановні ремонтні роботи мешканці майже 20 вулиць у Львові залишаться без електроенергії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівобленерго.

З 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у м. Львові будуть вулиці :

Кн .Ольги – 7-59 непарні, 20, 20а;

Мацієвича – 16-52;

Заболотня – 1-24;

Олесницького – 77-121;

Коновальця – 85 ( а,б,в );

Кн.Ольги – 63, 65, 106;

В.Великого – 57, 59, 59а;

Холодна – всі;

Зелена – 391, 393, 395;

Зелена – 331-385, 284-306;

Розвилиста – 4;

Кирила і Мифодія – 19-25;

Кобилянської 1-7, 2-20;

С. Бандери – 15-23;

Тарасівська – 24-46, 41-57;

Горліса -Горського – всі;

Самокіша – всі;

Зелена – 405;

Світанкова – всі;

Надійна – всі;

Слобідська – 4.

Також з 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у смт Рудноі будуть всі вулиці.

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