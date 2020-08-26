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У Новому Роздолі поліцейські за 15 хвилин розшукали зниклого хлопчика

Ольга Денисяка

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26 серпня у Новому Роздолі на Львівщині зник 6-річний хлопчик. Його мати відразу звернулась за допомогою до правоохоронців, які розшукали дитину впродовж 15 хвилин. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Сьогодні, 26 серпня, близько 16:00 год. до поліції звернулася мешканка Нового Роздолу, яка повідомила, що на проспекті Шевченка зник її 6-річний син. Як тільки жінка зрозуміла, що дитини немає у полі зору, вона негайно зателефонувала на оперативну лінію 102.

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Вже за 15 хвилин правоохоронці виявили хлопчика на дитячому майданчику, здоровим та неушкодженим. Дитину поліцейські передали матері та провели з нею профілактичну бесіду.

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Фото: Нацполіція Львівщини

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