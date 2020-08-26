У Новому Роздолі поліцейські за 15 хвилин розшукали зниклого хлопчика

26 серпня у Новому Роздолі на Львівщині зник 6-річний хлопчик. Його мати відразу звернулась за допомогою до правоохоронців, які розшукали дитину впродовж 15 хвилин. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Сьогодні, 26 серпня, близько 16:00 год. до поліції звернулася мешканка Нового Роздолу, яка повідомила, що на проспекті Шевченка зник її 6-річний син. Як тільки жінка зрозуміла, що дитини немає у полі зору, вона негайно зателефонувала на оперативну лінію 102.

Реклама партнерів

Вже за 15 хвилин правоохоронці виявили хлопчика на дитячому майданчику, здоровим та неушкодженим. Дитину поліцейські передали матері та провели з нею профілактичну бесіду.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Нацполіція Львівщини