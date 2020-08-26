У МОН назвали ТОП-10 спеціальностей, які цьогоріч обирали вступники

В Україні 22 серпня завершився основний етап вступної кампанії – подання електронних заяв на вступ до закладів вищої освіти для отримання ступеня бакалавра та магістра на основі повної загальної середньої освіти. Загалом було зареєстровано більше одного мільйона е-заяв. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

Під час цьогорічної вступної кампанії електронні заяви подали майже 191 тисяч вступників, це на 25 тисяч більше, ніж торік. Це пов’язано з тим, що цьогоріч більша кількість випускників шкіл та розширено перелік категорій вступників, які перейшли на електронний формат подання заяв.

Крім 5 заяв на місця державного замовлення, вступники могли подати необмежену кількість заяв на контракт.

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Майбутні бакалаври активно обирали правові, управлінські, гуманітарні та IT-спеціальності. У ТОП-10 за кількістю поданих заяв також увійшла вчительська спеціальність – 014 «Середня освіта», а до рейтингу ТОП-10 омріяних вишів увійшов Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Вступ 2020: ТОП-10 спеціальностей за кількістю поданих заяв:

081 Право – 116 тис 689;

073 Менеджмент – 92 тис 147;

035 Філологія – 76 тис 708;

122 Комп’ютерні науки – 63 тис 410;

014 Середня освіта – 62 тис 676;

051 Економіка – 50 тис 841;

121 Інженерія програмного забезпечення – 47 тис 038;

072 Фінанси, банківська справа та страхування – 46 тис 844;

053 Психологія – 43 тис 791;

075 Маркетинг – 42 тис 379.

Вступ 2020: ТОП-10 найпопулярніших вишів за кількістю поданих заяв:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 56 тис 336;

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»– 46 тис 714;

Львівський національний університет імені Івана Франка – 46 тис 268;

Національний університет «Львівська політехніка» – 42 тис 451;

Київський національний торговельно-економічний університет – 40 тис 818;

Національний авіаційний університет – 33 тис 056;

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» – 27 тис 775;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 27 тис 625;

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – 23 тис 541;

Національний університет біоресурсів і природокористування України – 22 тис 013.

У МОН зазначають, що 27 серпня вступники дізнаються, чи отримали рекомендацію на навчання на місця державного або регіонального замовлення. Навпроти тієї заяви, за якою буде рекомендація на бюджет, статус зміниться на «Рекомендовано до зарахування».

У тих вступників, які не отримають жодної рекомендації на бюджет 27 серпня, статус навпроти всіх заяв залишиться «Допущено до конкурсу». Усі ці заяви автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.