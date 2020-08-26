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Новий фонтан біля Головного залізничного вокзалу забився

Андрій Котенський

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На площі Двірцевій у Львові стався збій у роботі нового фонтану, який урочисто запустили близько тижня тому, повідомляють очевидці на Гарячу лінію міста.

 

Судячи із фото, крайня форсунка не подає струмінь води.

Відповідне звернення від Христини Одухи перенаправили до підрядної організації, яка згідно з гарантією зобов’язана усунути несправність форсунку.

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Водночас, як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», деталь фонтану уже перевірено на справність, виявилось, що вона забилася.

Форсунку уже прочистили і фонтан відновив роботу.

Як відомо, загальна вартість усіх робіт на площі. Двірцевій, відповідно до договору підряду, укладеного між ЛКП «Львівавтодор» та ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», становить 165,5 млн грн.

Фото: Гаряча лінія Львова

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