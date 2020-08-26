Джо Байден у разі перемоги обіцяє надати Україні смертоносну зброю

У разі перемоги на виборах президента США у листопаді, демократ Джо Байден обіцяє працювати над тим, аби надати Україні смертоносне озброєння. Про це він сказав у вітальному зверненні з нагоди 29 річниці незалежності України, передає Голос Америки.

«Як президент, я проясню Кремлю, що вони мусять закінчити свою агресію та окупацію України. Адміністрація Байдена-Гарріс переконається, що Україна отримає необхідну економічну та військову підтримку, в тому числі смертоносне озброєння – водночас закликаючи Україну проводити важливі реформи, які є життєво необхідними для її успіху», – сказав Байден у зверненні.

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Адміністрацію президента Барака Обами, в якій Джо Байден вісім років був віцепрезидентом країни, республіканці критикують саме за відмову надати Україні смертоносну зброю. Оборонне озброєння, зокрема протитанкові установки Джавелін, Україна отримала вже від адміністрації діючого президента Дональда Трампа.

Про важливість підтримки України в День незалежності також наголосили республіканські політики. Зокрема, про це у своєму зверненні згадав співголова групи підтримки України в Сенаті США Роб Портман.

«Сьогодні я вітаю вашу відвагу та відданість у зусиллях стати в один ряд з демократичними країнами світу. Захистити себе від російської агресії та бути відданими проведенню критично важливих урядових реформ. Як співголова Групи підтримки України в Сенаті, я гордий підтримати ці зусилля та очолити роботу Сенату з надання додаткової допомоги Україні», – зазначив сенатор Портман.