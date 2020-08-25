Вчені вперше довели, що коронавірусом можна інфікуватися повторно

Дослідники з Гонконзького університету заявили про перший підтверджений випадок повторного інфікування коронавірусом. Про це пише The New York Times з посиланням на дослідження, яке опинилося в руках журналістів, і яке має бути опубліковане в журналі linical Infectious Diseases, передає Громадське.

Так, у 33-річного чоловіка виявили COVID-19 через 4,5 місяця після першого інфікування. Вперше у пацієнта були легкі симптоми хвороби, нині їх взагалі немає.

За словами вчених, повторно коронавірус у чоловіка виявили, коли той повернувся з Іспанії. Результати досліджень доводять, що заразився він саме COVID-19, який потрапив в його організм нещодавно в Європі.

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Раніше лікарі повідомляли про декілька випадків ймовірного повторного інфікування коронавірусом у США та інших країнах, але ні один з них не був підтверджений дослідженнями. Відомо, що люди, які одужали, виділяють вірусні часточки протягом тижнів, що може призвести до позитивного результату тесту за відсутності вірусу в організмі.

Але дослідники з Гонконгу тепер дослідили віруси з обидвох епізодів захворювання і виявили відмінності між ними, що дозволяє припускати, що пацієнт заразився повторно.

Нове дослідження викликає занепокоєння, оскільки це означає, що імунітет до коронавірусу в деяких людей може зберігатися лише декілька місяців. Це має велике значення для розробки вакцин.

Відомо, що коронавіруси простуди викликають повторне інфікування менше ніж через рік, але раніше експерти сподівалися, що COVID-19 буде більш схожим на коронавіруси SARS і MERS, які виробляють імунітет на декілька років.

Відтак, цей випадок, ймовірно, матиме велике значення для вчених, які працюють над методами лікування з використанням антитіл від пацієнтів, що одужали, а також для тих, хто намагається розробити безпечну і ефективну вакцину.

Епідеміолог Джеффрі Шаман з Колумбійського університету запевнив The New York Times, що нове дослідження поки не повинне викликати надмірної тривоги, оскільки нині виявили лише один факт повторного зараження. Однак він уточнив, що все ж ризик знову інфікуватися існує.

Імунолог з Єльського університету Аккіто Івасакі, яка ознайомилася з дослідженням за запитом The New York Times, ще більш оптимістична. Вона каже, що у чоловіка, який повторно захворів, не було антитіл після першого зараження, але вони вироблялися після другого. Івасакі зазначила, що імунітет буде формуватися при кожному контакті з коронавірусом саме таким чином.