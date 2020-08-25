У Львові рятувальники за допомогою альпіністського спорядження транспортували жінку з інсультом

У Львові рятувальники допомогли транспортувати літню жінку до карети швидкої допомоги. Надзвичайники спустили жінку з інсультом з другого поверху за допомогою альпіністського спорядження. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Так, 24 серпня о 16:49 до рятувальників надійшло повідомлення, що у Львові на вул. Дозвільній, 1 потрібна допомога по транспортуванню пацієнтки до автомобіля швидкої медичної допомоги. Зокрема допомоги потребувала 71-річна мешканка квартири на другому поверсі з попереднім діагнозом «інсульт».

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Рятувальниками було здійснено спуск пацієнтки за допомогою косо-похилої переправи з використанням альпіністського спорядження та транспортовано до карети швидкої допомоги.

Фото: ДСНС