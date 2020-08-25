На Сколівщині зіткнулися мікроавтобус та бензовоз: п’ятеро осіб травмовані

У вівторок, 25 серпня, у Сколівському районі у результаті зіткнення мікроавтобусу та бензовозу травмувалися п’ятеро людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася о 13.45 у селі Тухолька Сколівського району. Тоді водій мікроавтобуса «Пежо»,39-річний мешканець Івано-Франківської області, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажним автомобілем «Вольво».

Реклама партнерів

У результаті автопригоди п’ятеро пасажирів мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження. Усі вони є мешканцями Івано-Франківської області віком від 26 до 60 років. Потерпілі доставлені у лікарню, їхні діагнози встановлюються.

Правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Рух автотранспорту відновлено.

Фото: поліція