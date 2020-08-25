16 діячів зі Львівщини отримали держнагороди до Дня Незалежності. Список

Із нагоди Дня Незалежності президент України відзначив державними нагородами митців, лікарів, освітян, юристів і працівників культури зі Львівщини. Про це йдеться в указі №335 від 21 серпня.

Загалом державні відзнаки отримали 16 діячів зі Львівщини. Серед них є лікарі, артисти, митці, освітяни, працівники культури та фізкультури.

Всім їм присвоїли державні звання та нагороди за «значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм».

Реклама партнерів

Відтак нагороди отримали:

Орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня – КОЗАК Богдан Миколайович – провідний майстр сцени Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня – БОЙКО Ігор Володимирович – співзасновник компанії «ТЕРРА-ПАК», Львівська область.

Орден Княгині Ольги ІІІ ступеня – Мандзій Любомира Степанівна – заступниця міністра освіти і науки України (уродженка Львова).

Звання «Народний артист України» – СИДОР Орест Ярославович – соліст опери Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.

Звання «Заслужений вчитель України» – ПЕТРУНІВ Микола Іванович – учитель Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Звання «Заслужений діяч науки і техніки України» – СТОЯНОВСЬКИЙ Володимир Григорович – завідувач кафедри Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького, доктор ветеринарних наук, професор.

Звання «Заслужений діяч мистецтв України» – СИДОРЕНКО Любава Вікторівна – композитор, професор кафедри Національної академії сухопутних військ імені гетьмана П.Сагайдачного.

Звання «Заслужений лікар України»:

БОНДАР В’ячеслав Миколайович – завідувач відділення комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр»;

КОРОЛЬЧУК Володимир Леонтійович – завідувач відділення комунального некомерційного підприємства Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня»;

МАХИНЬКО Ніна Дмитрівна – гендиректор комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;

ТОКАРСЬКИЙ Андрій Юрійович – керівник центру, лікар комунального некомерційного підприємства «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова».

Звання «Заслужений працівник культури України» – ЧМЕЛИК Роман Петрович – директор комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський історичний музей».

Звання «Заслужений працівник освіти України» – ГУРЕЙ Ігор Володимирович – професор кафедри Національного університету «Львівська політехніка».

Звання «Заслужений юрист України» – ФЕДОРЕНКО Наталія Миколаївна – начальник відділу Львівського міського управління Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області.

Звання «Заслужений працівник фізичної культури та спорту України»:

КОЛМАКОВ Сергій Ігорович – завідувач Палацу спорту “Динамо”, м. Львів;

АФОНІН В’ячеслав Миколайович – професор кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (указ президента №333).

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.