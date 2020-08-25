Зеленський відзначив держнагородами двох викладачів Академії сухопутних військ

Президент Володимир Зеленський присвоїв почесні звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» та «Заслужений діяч мистецтв України» двом викладачам Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник військового вишу Павло Ткачук.

Напередодні Дня Незалежності президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами двох працівників Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Так, професорові кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту В’ячеславу Афоніну присвоєно почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України». Професорці кафедри морально-психологічного забезпечення Любаві Сидоренко – звання «Заслужений діяч мистецтв України».

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«Високі державні відзнаки – заслужена оцінка щоденної копіткої праці науковців та викладачів провідного вишу Сухопутних військ Збройних Сил України. Колектив Національної академії пишається своїми колегами», – написав Павло Ткачук.

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