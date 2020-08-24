ОСТАННІ НОВИНИ

ВООЗ рекомендує носити захисні маски дітям від 12 років

Вероніка Рой

|

Для запобігання поширенню коронавірусної інфекції діти з 12 років, як і дорослі, мають носити захисні маски. Про це пише Deutsche Welle з посиланням на рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

 

Для дітей від 6 до 12 років носіння масок не рекомендується. Втім, в деяких ситуаціях, коли дотримання дистанції не є можливим, діти можуть вдягати маски. Йдеться, зокрема, про школи, хоча, як визнають експерти, маски можуть ускладнювати процес навчання.

Дітям молодшого віку не рекомендують носити маски, оскільки вони не можуть правильно вдягати та знімати їх самостійно. При цьому ВООЗ наголошує, що пластикові екрани забезпечують менший захист, ніж медичні захисні маски.

Реклама партнерів

Досі остаточно не з’ясовано, наскільки діти сприяють поширенню коронавірусної інфекції. За даними ВООЗ, діти та підлітки до 18 років становлять від 1 до 7 відсотків заражених коронавірусом, а кількість летальних випадків від COVID-19 у межах цієї групи є нижчою у порівнянні з іншими віковими групами.

Детальніше про те, як правильно носити захисну маску читайте за посиланням.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика

Ігор Васюник – перший, хто офіційно повідомив про свою участь у виборах на посаду міського голови Львова цієї осені. Пол...

Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл
Анастасія ПИЖ
Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл

Добре знайома кожному з нас торговельна мережа «АТБ» нині охоплює 24 області України, включаючи й Львівщину. У 293 насел...

Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста
Ігор ВАСЮНИК
Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста

Ми, львів’яни, живемо у місті, яке завжди було ПЕРШИМ! Львів завжди першим піднімав хвилі національних рухів: за незалеж...

Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам
Ірина ВЕЛИЧКО
Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам

Про те, як криза вплинула на девелоперських бізнес, що про це кажуть експерти, які поради дають майбутнім клієнтам, і чо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...