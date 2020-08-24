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Від «Червоної рути» Івасюка до «Все будет хорошо» Сердючки: яким був концерт до Дня Незалежності

Соломія Головіна

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Майже 17 хвилин, 19 виконавців і 42 пісні, створені українцями – ось так коротко можна описати концерт «Пісенна історія сучасної України», який відбувся із нагоди 29-ої річниці Дня незалежності України. Громадське зібрало повний перелік пісень і співаків та співачок, які їх виконували.

 

  • Monatik – вступ
  • Олег Винник – «Пісня про пісню» Тараса Петриненка
  • Джамала – «Квітка душа» Ніни Матвієнко
  • Ніна Матвієнко – «Понад хмарами» гурту «Тартак»
  • Потап – «Хрещатик» Павла Зіброва
  • Хор – «Киевляночка» Гарика Кричевського
  • Тарас Тополя – «Я іду» Юрка Юрченка і «Misto» ONUKA
  • Юлія Саніна (гурт «The Hardkiss») – «1944» Джамали
  • Ірина Білик – «Три хвилини» гурту «Друга Ріка»
  • Олександр Пономарьов – «Тебе це може вбити» гурту «С.К.А.Й.»
  • Сергій Бабкін – «Вона» гурту «Плач Єремії»
  • Гурт «Время и Стекло» – «Вахтерам» гурту «Бумбокс»
  • Tayanna – «З ранку до ночі» Олександра Пономарьова
  • Оля Полякова – «Ветер надежды» Євгенії Власової і «Надія Є» гурту «Mad Heads»
  • Руслана – «Ти подобаєшся мені» Віктора Павліка
  • Тіна Кароль – «А я пливу у човні» Ірини Білик
  • Ніна Матвієнко – «Україна – це ти» Тіни Кароль
  • Наталія Могилевська – кричалка (разом із хором) і «Стыцамен» Івана Дорна
  • Потап, «Время и Стекло», Мішель Андраде і Monatik – «Под дождем» гурту «Green Gray» і «Зроби мені хіп-хоп» гурту «ТНМК»
  • Павло Зібров – «Все будет хорошо» Вєрки Сердючки
  • Оля Полякова – «Дикі танці» Руслани
  • Tayanna – «Файне місто Тернопіль» гурту «Брати Гадюкіни» і «Кружит» Monatik
  • Наталя Могилевська – «Имя 505» гурту «Время и Стекло»
  • Павло Зібров – «Нино» Олега Винника
  • Наталя Могилевська і Олексій Завгородній – «Не пара» Потапа і Насті Каменських
  • Ірина Білик – «Шлепки» Олі Полякової
  • Потап і Олег Винник – «Ні, я не ту кохав» гурту «Тартак»
  • Хор – «Там, де нас нема» гурту «Океан Ельзи»
  • Monatik – «Стрела» гурту «5’nizza»
  • Вєрка Сердючка – «Там, де нас нема» гурту «Океан Ельзи»
  • Руслана – «Весна» гурту «Воплі Відоплясова»
  • Юлія Саніна (гурт «The Hardkiss») – «Два вікна» Гайтани
  • Джамала – «Make Up» гурту «The Hardkiss»
  • Тіна Кароль – «Місяць по небу ходить» Наталії Могилевської
  • Надія Дорофєєва – «Плакала» гурту «KAZKA»
  • Олександр Пономарьов – «Старі фотографії» гурту «Скрябін»
  • Усі – «Там, де ми є» гурту «Антитіла»
  • Ніна Матвієнко і всі – «Червона рута» Володимира Івасюка

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Як відомо, 24 серпня Україна відзначає 24-ту річницю своєї незалежності.

Як у Львові пройшов Марш Нескорених в рамках святкування, можна подивитися тут.

Фото: Офіс президента

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