Від «Червоної рути» Івасюка до «Все будет хорошо» Сердючки: яким був концерт до Дня Незалежності

Майже 17 хвилин, 19 виконавців і 42 пісні, створені українцями – ось так коротко можна описати концерт «Пісенна історія сучасної України», який відбувся із нагоди 29-ої річниці Дня незалежності України. Громадське зібрало повний перелік пісень і співаків та співачок, які їх виконували.

Monatik – вступ

Олег Винник – «Пісня про пісню» Тараса Петриненка

Джамала – «Квітка душа» Ніни Матвієнко

Ніна Матвієнко – «Понад хмарами» гурту «Тартак»

Потап – «Хрещатик» Павла Зіброва

Хор – «Киевляночка» Гарика Кричевського

Тарас Тополя – «Я іду» Юрка Юрченка і «Misto» ONUKA

Юлія Саніна (гурт «The Hardkiss») – «1944» Джамали

Ірина Білик – «Три хвилини» гурту «Друга Ріка»

Олександр Пономарьов – «Тебе це може вбити» гурту «С.К.А.Й.»

Сергій Бабкін – «Вона» гурту «Плач Єремії»

Гурт «Время и Стекло» – «Вахтерам» гурту «Бумбокс»

Tayanna – «З ранку до ночі» Олександра Пономарьова

Оля Полякова – «Ветер надежды» Євгенії Власової і «Надія Є» гурту «Mad Heads»

Руслана – «Ти подобаєшся мені» Віктора Павліка

Тіна Кароль – «А я пливу у човні» Ірини Білик

Ніна Матвієнко – «Україна – це ти» Тіни Кароль

Наталія Могилевська – кричалка (разом із хором) і «Стыцамен» Івана Дорна

Потап, «Время и Стекло», Мішель Андраде і Monatik – «Под дождем» гурту «Green Gray» і «Зроби мені хіп-хоп» гурту «ТНМК»

Павло Зібров – «Все будет хорошо» Вєрки Сердючки

Оля Полякова – «Дикі танці» Руслани

Tayanna – «Файне місто Тернопіль» гурту «Брати Гадюкіни» і «Кружит» Monatik

Наталя Могилевська – «Имя 505» гурту «Время и Стекло»

Павло Зібров – «Нино» Олега Винника

Наталя Могилевська і Олексій Завгородній – «Не пара» Потапа і Насті Каменських

Ірина Білик – «Шлепки» Олі Полякової

Потап і Олег Винник – «Ні, я не ту кохав» гурту «Тартак»

Хор – «Там, де нас нема» гурту «Океан Ельзи»

Monatik – «Стрела» гурту «5’nizza»

Вєрка Сердючка – «Там, де нас нема» гурту «Океан Ельзи»

Руслана – «Весна» гурту «Воплі Відоплясова»

Юлія Саніна (гурт «The Hardkiss») – «Два вікна» Гайтани

Джамала – «Make Up» гурту «The Hardkiss»

Тіна Кароль – «Місяць по небу ходить» Наталії Могилевської

Надія Дорофєєва – «Плакала» гурту «KAZKA»

Олександр Пономарьов – «Старі фотографії» гурту «Скрябін»

Усі – «Там, де ми є» гурту «Антитіла»

Ніна Матвієнко і всі – «Червона рута» Володимира Івасюка

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Як відомо, 24 серпня Україна відзначає 24-ту річницю своєї незалежності.

Як у Львові пройшов Марш Нескорених в рамках святкування, можна подивитися тут.

Фото: Офіс президента