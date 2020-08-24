Любімо своє, купуймо своє, говорімо рідною українською, – глава УГКЦ

Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав у День Незалежності України звернувся до українців зі словами: «Любімо своє, купуймо своє, плекаймо своє. Говорімо рідною українською мовою. Зробімо все, аби наша держава утверджувалася і розвивалася». Про це повідомляє департамент інформації УГКЦ.

Предстоятель УГКЦ попросив, щоб цього року, відзначаючи свято Незалежності України, ми згадали про вдячність, пам’ять і працю.

Вдячність

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Глава Церкви закликав у цей день подякувати Господу Богу за дар свободи для Церкви і народу, за дар відновлення нашої Держави, яка теж є даром Божим.

«Подякуймо також тим, які ціною власної крові захищають її життя і майбутнє. Подякуймо сьогодні нашим військовим, волонтерам, усім тим, які роблять можливим існування, життя і розвиток вільної і незалежної України», – наголосив він.

Пам’ять

«Коли почуємо слово «пам’ять», – сказав Блаженніший Святослав, – згадаймо, що наша держава належить до найстарших країн Європи. Нашу державність у нас багато разів хотіли забрати. Були часи, коли наш народ жив на своїй землі, але в чужих державах. Тому сьогодні згадаймо і пам’ятаймо тих, які боролися і віддали своє життя впродовж століть за створення, укріплення і утвердження вільної, незалежної Української Держави».

Також він закликав цього дня згадати, зокрема, тих, які страждали за вільну Україну в часи комунізму – дисидентів, шістдесятників, усіх тих, які своєю інтелектуальною, культурною працею вибороли право на існування української культури, мови, мистецтва, усього того, що ми вважаємо багатством і фундаментом української тотожності.

Праця

«Щоб добре святкувати це свято, сьогодні працюймо разом, працюймо на незалежну Українську Державу. Хоч би які посади ми займали, хоч би ким ми були, де б ми були, працюймо на Україну. Працюймо на Українську Державу навіть тоді, коли перебуваємо за її межами і живемо в інших державах. Пам’ятаймо про Україну.

Сьогодні молимося, щоб Господь Бог зберіг нашу державу, дав їй свободу, щоби ми могли перемогти війну, щоби могли перемогти епідемію, щоб ми разом могли тішитися нашою свободою і незалежністю.

З Днем Незалежності тебе, український народе! Боже, великий, єдиний, нам Україну храни!», – закликав духовний лідер українців.

Як відомо, 24 серпня Україні відзначає 29-ту річницю своєї незалежності.

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