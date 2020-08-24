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Юлія Божик зіграла інструментальну версію Гімну України

Андрій Котенський

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Юлія Божик зіграла інструментальну версію Гімну, щоб таким чином долучитися до святкування Незалежності України, передає кореспондент Львівського порталу.

«Мрію, щоб Гімн України в цей день прозвучав у кожній домівці, де є українці, незалежно від того де вона знаходиться. Щоб прослухавши Гімн, українці з цілого світу духовно об’єднались», – поділилася музикантка.

Місце виконання обрала не випадково. Меморіал Небесної Сотні – це місце пам’яті Героїв України, які поклали своє життя за Україну. Вони стали національним символом України та прикладом незламності духу українського народу.

Аранжування музики Михайла Вербицького зробив композитор і піаніст Михайло Олійник.

Довідка:

Юлія Божик – піаністка, лауреат міжнародних конкурсів, дружина і арт-директор відомого скрипаля-віртуоза Олександра Божика. Закінчила ЛНМА ім. М. Лисенка у класі проф. Оксани Рапіти.

Активно концертує з Олександром Божиком  в Україні та за кордоном. Створили разом із ним проект «Божик Дуо» (Bozhyk Duo) і виконують кавери на відомі хіти та авторські твори Олександра. Щотижня викладають нове відео у мережу і збирають мільйонні перегляди.

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