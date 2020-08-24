ОСТАННІ НОВИНИ

«Бумбокс» і «Океан Ельзи» не давали дозвіл використовувати свої пісні на концерті до Дня Незалежності

Вероніка Рой

|

Представники гуртів «Бумбокс» та «Океан Ельзи» заявили, що не давали дозвіл на використання своїх пісень на концерті «Пісенна історія сучасної України» до Дня Незалежності, передає Громадське.

 

Продюсер «Бумбоксу» Олексій Согомонов на питання, чи зверталися до гурту щодо виконання їхньої пісні на концерті, відповів: «Ні, звісно, ніхто не питав».

Про це ж сказала й представниця «Океану Ельзи» Вікторія Хоменко: «Щодо питань використання пісні «Океану Ельзи» сьогодні зранку – ні, не давали дозвіл! Ба більше – навіть не звертались».

Реклама партнерів

Громадське звернулося до речниці Офісу президента Юлії Мендель із проханням прокоментувати ці заяви.

Нагадаємо, концерт «Пісенна історія сучасної України» відбувся в межах заходів святкування 29-го Дня незалежності. На ньому пісню «Вахтерам» гурту «Бумбокс» виконали «Время и Стекло», а «Там, де нас нема» «Океану Ельзи» — хор і Вєрка Сердючка.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика

Ігор Васюник – перший, хто офіційно повідомив про свою участь у виборах на посаду міського голови Львова цієї осені. Пол...

Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл
Анастасія ПИЖ
Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл

Добре знайома кожному з нас торговельна мережа «АТБ» нині охоплює 24 області України, включаючи й Львівщину. У 293 насел...

Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста
Ігор ВАСЮНИК
Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста

Ми, львів’яни, живемо у місті, яке завжди було ПЕРШИМ! Львів завжди першим піднімав хвилі національних рухів: за незалеж...

Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам
Ірина ВЕЛИЧКО
Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам

Про те, як криза вплинула на девелоперських бізнес, що про це кажуть експерти, які поради дають майбутнім клієнтам, і чо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...