«Бумбокс» і «Океан Ельзи» не давали дозвіл використовувати свої пісні на концерті до Дня Незалежності

Представники гуртів «Бумбокс» та «Океан Ельзи» заявили, що не давали дозвіл на використання своїх пісень на концерті «Пісенна історія сучасної України» до Дня Незалежності, передає Громадське.

Продюсер «Бумбоксу» Олексій Согомонов на питання, чи зверталися до гурту щодо виконання їхньої пісні на концерті, відповів: «Ні, звісно, ніхто не питав».

Про це ж сказала й представниця «Океану Ельзи» Вікторія Хоменко: «Щодо питань використання пісні «Океану Ельзи» сьогодні зранку – ні, не давали дозвіл! Ба більше – навіть не звертались».

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Громадське звернулося до речниці Офісу президента Юлії Мендель із проханням прокоментувати ці заяви.

Нагадаємо, концерт «Пісенна історія сучасної України» відбувся в межах заходів святкування 29-го Дня незалежності. На ньому пісню «Вахтерам» гурту «Бумбокс» виконали «Время и Стекло», а «Там, де нас нема» «Океану Ельзи» — хор і Вєрка Сердючка.