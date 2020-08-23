Український прапор засяяв в Чорнобилі на найбільшій рухомій споруді світу

Сьогодні вночі До Дня прапора України та Дня Незалежності проєкт ARTEFACT зробив світлову інсталяцію прапора України на об’єкті «Арка», що є найбільшою рухомою спорудою у світі, зведеною над зруйнованим реактором 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Окрім прапора України, на знак подяки та поваги на «Арці» засяяли також прапори більше 40 країн-донорів та країн-вкладників фонду «Укриття», що брали участь у зведені НБК.

Масштабні світлові інсталяції з’явились не лише на «Арці», але і на інших спорудах Зони Відчуження: оглядовому колесі у Прип’яті та Градирні.

Серія унікальних фото та відео матеріалів, що зробили митці стане частиною нової віртуальної виставки ARTEFACT: CHOrnobyl, що реалізується за підтримки Українського культурного фонду, яку вже у жовтні цього року презентують у Мадриді на міжнародному медіа-арт фестивалі MADATAC.

«Вже 3-й рік ми боремося із маніпуляціями та пропагандою щодо Чорнобиля, інформаційною катастрофою навколо нього, осучаснюючи знання про Чорнобильську Зону Відчуження. Цей експонат майбутньої виставки ми створювали вночі до свята, щоб показати, що наша пам’ять про трагедію така ж яскрава, як і 34 роки тому. Проєкції прапора України на відомі локації та об’єкти Зони Відчуження також акцентують увагу на важливості переосмислення Чорнобиля з постапокаліптичного парку Радянського Союзу на Зону культурних та наукових досліджень та інновацій. Надзвичайно важливо не тільки вшанувати постраждалих, а й зберегти і транслювати наш досвід на весь світ, усвідомивши, що саме сталось в Чорнобилі та з яких причин. Чорнобиль є показовим кейсом для України, що може сприяти формуванню нової ідентичності сучасних українців та створювати позитивний міжнародний імідж України», – підкреслив, автор проєкту ARTEFACT відомий український медіахудожник Валерій Коршунов.

Мистецька акція також є подякою країнам, що долучились до створення НБК.

Фото: ARTEFACT