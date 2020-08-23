У Львові урочисто підняли Державний прапор України

Львівщина відзначає День Державного прапора України. Сьогодні зранку у сквері На Валах урочисто підняли Державний прапор. Участь у заході взяли перші особи міста та області і громадськість. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Наказ про підняття прапора віддав голова Львівської ОДА Максим Козицький. Прапор України урочисто підняла Почесна варта з Академії сухопутних військ. Опісля усі присутні заспівали Гімн України.

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Нагадаємо, сьогодні, у День прапора, об 11.00 Львів започаткує традицію щотижневого урочистого церемоніалу підняття державного прапора України над Меморіалом пам’яті Героїв Небесної Сотні (вул. Кривоноса-Замкова). Тут вшанують усіх Героїв, які віддали своє життя за нашу незалежність.

Детальніше про заходи з нагоди Дня Державного прапора України дивіться тут.

Фото: ЛМР та ЛОДА