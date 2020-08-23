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Поліція Львівщини перейшла на посилений режим роботи

Андрій Котенський

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Безпеку свят 23–25 серпня на Львівщині охоронятимуть всі підрозділи поліції Львівщини, які заступили на роботу у посиленому режимі. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

 

Основну увагу правоохоронці приділятимуть охороні публічного порядку, запобіганню правопорушень, а також дотриманню карантинних обмежень.

Цьогоріч святкові дні з нагоди відзначення Незалежності України пройдуть в особливих умовах у зв’язку з обмежувальними заходами через епідемію коронавірусу. Усі підрозділи поліції Львівщини у посиленому режимі.

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Зокрема, буде збільшено кількість поліцейських нарядів для запобігання та оперативного реагування на правопорушення, будуть створені додаткові слідчо-оперативні групи, мобільні групи спеціалістів-вибухотехніків та кінологів, також буде збільшено кількість патрулів на автошляхах. Публічний порядок забезпечуватимуть співробітники територіальних підрозділів поліції, батальйону спеціального призначення поліції, патрульні поліцейські, працівники Управління поліції охорони у Львівській області та військовослужбовці Нацгвардії.

Також правоохоронці закликають: не зловживайте спиртними напоями та у жодному разі не сідайте за кермо у стані алкогольного сп’яніння. Дотримуйтеся Правил дорожнього руху на вулицях та автошляхах.

Якщо  ви стали очевидцем правопорушення або виявили підозрілі предмети,  негайно телефонуйте на оперативну лінію 102.

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