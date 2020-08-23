Під Бродами авто злетіло із дороги. Є загиблий і постраждалі

На Бродівщині внаслідок перекидання авто одна людина загинула, ще четверо травмовані – поліцейські затримали водія. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

За попередніми даними 29-річний місцевий мешканець не впорався з керуванням та з’їхав з дороги.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 серпня, близько 19.30, на автодорозі Броди – Берестечко, неподалік райцентру Броди.

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Як встановили правоохоронці, 29-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Hyndai, не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги, після чого його автомобіль декілька разів перекинувся.

Від травм, отриманих внаслідок ДТП, на місці події загинув 46-річний пасажир легковика. Водій автомобіля «Hyndai», та ще троє його пасажирів отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Винуватцю смертельної ДТП загрожує до восьми років позбавлення волі.

Водія «Hyndai» затримано. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.