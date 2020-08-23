На Золочівщині відкрили дитячий будинок сімейного типу

У місті Золочеві збудували дитячий будинку сімейного типу, в якому проживатиму діти із батьками-вихователями. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Батьки-вихователі дитячого будинку пройшли відповідний курс навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у Львівському обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Сім’я, що у 2014 році переїхала із Ялти на Львівщину, вже виховує четверо рідних дітей, двох дітей-сиріт 12-ти та 15-ти років та готова взяти на виховання іще чотирьох сиріт.

Реклама партнерів

«Кожен з нас розуміє, що нічого кращого немає для дитини, ніж рости в гарній, дружній сім’ї. Любов, яку дають дитині батьки, ніщо не може замінити. Дякую також усім, хто переймається долею дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. І бере на себе відповідальність за вирішення проблем, які їх спіткали», – повідомив під час відкриття дитячого будинку голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Вихованці проживатимуть і виховуватимуться у дитячому будинку сімейного типу до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічному, вищому навчальному закладі I-IV рівнів акредитації – до його закінчення.

«Нам дуже приємно, що цей проєкт не був формальним. Вже за пів години ми відчули тут себе вдома. Дякую всім, хто долучився, будував і створив цей затишок», – розповіла мама Ольга Анісімова.

На будівництво цього нового будинок у Золочеві скерували 3,6 млн грн. Зокрема: субвенція з державного бюджету – 1,9 млн грн , з обласного – майже 1,7 млн грн.

Зазначимо, загалом на Львівщині функціонує 37 дитячих будинків сімейного типу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.