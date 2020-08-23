На Львівщині покарали 13 поліцейських

За результатами перевірки, Радехівської прокуратури у Бродівському відділі поліції Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області покарали 13 поліцейських. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Прокуратури Львівщини.

За результатами перевірки встановлено, що станом на кінець квітня цього року на виконанні у відділенні поліції знаходилися 25 рішень судів про арешт, позбавлення та обмеження волі.

Однак, під час перевірки прокурори виявили багато порушень: працівники поліції не забезпечили виконання 18 судових рішень.

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Після втручання місцевої прокуратури, під керівництвом Головного управління Національної поліції у Львівській області, порушення виправлені, а 13 працівників поліції притягнули до дисциплінарної відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків.

На жаль, така бездіяльність працівників поліції не лише сприяє уникненню винними особами відповідальності за скоєне, а й формує у правопорушників відчуття безкарності та вседозволеності, стимулює до вчинення нових правопорушень.

Робота у напрямку недопущення подібних ситуацій триває та перебуває на контролі місцевої прокуратури.