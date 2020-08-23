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Мята запрошує львів’ян на акустичний концерт

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Співачка Мята готується до першого концерту після карантинної перерви у виступах артистки. Вже відомі хіти Мята виконає в особливому акустичному варіанті в атмосферному та історичному місті Львові, на даху концерт холу Festrepublic. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Артистка готує для своїх шанувальників ексклюзивну програму. Все наживо у супроводі професійних музикантів.

Мята виконає для львівської публіки такі хіти як: Там, де рай, Не відпускай, Не боюся. Вперше наживо Мята співатиме безсмертний хіт Кузьми «Мовчати», та свій новий синг, який написав для співачки Артем Пивоваров «Love is Freedom».

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«Я довго чекала на цю зустріч із шанувальниками. Ці півроку без концертів буди як вічність. Я зазвичай звикла багато концертувати, а період карантину все зупинив.

Зараз, все стає на свої місця, тому я вирішила зробити дещо особливе для своїх глядачів – безпечний, ексклюзивний акустичний концерт в дуже атмосферній локації, на даху. Приходьте, та відчуйте знову ритми концертів та музики», – закликає Мята.

Квитки можна придбати тут: kontramarka

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