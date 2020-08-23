Як Академія сухопутних військ відзначила День прапора

Національна академія сухопутних військ відзначила День прапора України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Традиційно урочисті заходи для особового складу провідного навчального закладу Сухопутних військ розпочались на стройовому плацу вишу. Тут, з дотриманням усіх карантинних вимог, під звуки Державного гімну було піднято синьо-жовтий стяг.

Згодом, урочисту церемонію підняття Державного прапора України було проведено на площі біля будівлі Львівської обласної державної адміністрації.

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Також цього дня за участю військовослужбовців Академії було започатковано нову традицію – відтепер щотижня над Меморіалом пам’яті Героїв Небесної Сотні, що у Львові, урочисто підніматимуть національний синьо-жовтий стяг. І право першими підняти Державний прапор отримали вихованці Національної академії сухопутних військ.