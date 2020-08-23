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До дня Незалежності України у Львові відбудеться автопробіг

Андрій Котенський

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З нагоди Дня Незалежності України у Львові відбудеться святковий автопробіг без партійної символіки. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Акція присвячена пам’яті усіх борців за державну самостійність нашої Батьківщини. Автопробіг відбудеться без партійної символіки, винятково з державними та червоно-чорними стягами, а також прапорами бойових підрозділів.

Початок 24 серпня о 13:00 біля стадіону «Арена Львів».

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Автопробіг буде проходити наступними вулицями Львова : Стрийська, Наукова, Кульпарківська, Володимира Великого, Виговського, Городоцька та проспектом Свободи.

Завершення заходу заплановано на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку. На проспекті Свободи відбудеться святкове віче.

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