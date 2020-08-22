У Львові перевіряють факт розбещення дитини власником кіношколи

У Львові слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом розбещення дитини. Проводяться першочергові слідчі дії. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, у пятницю, 21 серпня, до Личаківського відділу поліції звернувся львів’янин, який повідомив, що його знайомий, 37-річний місцевий мешканець, вчиняв розпусні дії щодо його малолітньої дочки.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до восьми років.

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Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

За даними Zaxid.net, 9-річна львів’янка днями зізналась своїй матері, що до неї чіпляється хлопець її старшої сестри. Дівчинка розповіла, що чоловік приходив до неї в душ, гладив її по ногах, розпитував непристойні речі і забороняв їй розповідати про це батькам.

У розбещенні неповнолітньої звинувачено власника львівської кіношколи CamOn Film School Presentation Віталія П, який за словами матері неодноразово чіплявся до дитини.

«Він зайшов до мене в душ, і відкрив шторку, спитав, чи нормальна вода і сказав, що подасть мені рушник… Він сказав, що якщо я комусь розкажу, то мені все одно ніхто не повірить. Що моя старша сестра мене зненавидить і мене всі покинуть», – згадує 9-річна дитина.

Наступного дня, за словами дитини, дорослий чоловік гладив її по нозі, коли вона лежала у ліжку… Він запитав у дівчинки, чи у її школі хлопчики показують дівчаткам статеві органи, потім показав їй аніме з оголеними людьми. За словами дівчинки, Віталій попросив її нічого не розповідати мамі, мовляв, це секрет.

«Запросив її в свою кіношколу. Сказав, що вона може заробити 250 грн, якщо її пофотографують в купальнику чи в рушнику. І щоб потрапити у школу, треба отак фотографуватись. Вона спитала, чи можна фотографуватись в сукні, він сказав, що ні – лише в купальнику. І знову наголосив, що їхня розмова – секрет», – додала мати дівчинки.

Вона каже, що за останні кілька днів їй написало кілька десятків людей, чиї діти також зізнались, що Віталій П. до них чіплявся на заняттях у кіношколі. Наразі батьки не готові публічно про це заявляти.