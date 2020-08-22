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Смертельна ДТП біля Жовкви. Легковик влетів під вантажівку

Андрій Котенський

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У суботу, 22 серпня, на трасі у селі Смереків Жовківського району Львівщини водій автомобіля Volkswagen Passat виїхав на зустрічну вантажівки. У результаті зіткнення загинула пасажирка легковика. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 22 серпня, о 9.25 в селі Смереків Жовківського району.

Внаслідок зіткнення автомобіля «Volkswagen» з автопоїздом загинула пасажирка легковика.

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Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Volkswagen» – 27 річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автопоїздом, за кермом якого знаходився 50-річний іноземець.

Від травм, отриманих у ДТП, на місці події загинула пасажирка легковика, дані жінки уточнюються. Водій автомобіля Volkswagen отримав тілесні ушкодження.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальну справу. Винуватцю аварії загрожує до восьми років позбавлення волі.

Водія «Volkswagen» затримано. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

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