SkyUp ввів додаткову плату за реєстрацію в аеропорту

Із 1 вересня з пасажирів SkyUp стягуватимуть додаткову плату за проходження реєстрації на літак у аеропорту. Безкоштовна онлайн-реєстрація в персональному кабінеті відкривається за 48 годин та закривається за 5 годин до вильоту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі авіаперевізника.

Починаючи з 1 вересня 2020 року для рейсів по Україні, а з 1 жовтня 2020 року також для міжнародних, оформлення посадкових талонів в аеропортах на стійках реєстрації SkyUp стає платним. Зареєструватися безкоштовно можна онлайн в особистому кабінеті користувача на сайті авіакомпанії.

Вартість оформлення посадкового талону в аеропорту становитиме 18 євро в еквіваленті національної валюти.

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Платна реєстрація вводиться для пасажирів регулярних рейсів. Чартерні пасажири, як і раніше, зможуть зареєструватись безкоштовно як онлайн, так і в аеропорту. Крім того, для регулярних рейсів залишаються групи пасажирів, звільнені від оплати за реєстрацію:

Люди старші 60 років. Документ підтвердження – паспорт.

Особи, що мають I та II групу інвалідності. Документ підтвердження – посвідчення отримувача державної соціальної допомоги інваліда.

Учасники АТО/ООС. Документ підтвердження – посвідчення учасника АТО/ООС.

Слід додати, що платна реєстрація поки що діятиме при вильоті з Борисполя, Запоріжжя, Львова, Одеси, Харкова, Херсона, Ларнаки, Неаполя, Тель-Авіва, Тівата та Тирани.