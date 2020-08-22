ОСТАННІ НОВИНИ

SkyUp ввів додаткову плату за реєстрацію в аеропорту

Андрій Котенський

|

Із 1 вересня з пасажирів SkyUp стягуватимуть додаткову плату за проходження реєстрації на літак у аеропорту. Безкоштовна онлайн-реєстрація в персональному кабінеті відкривається за 48 годин та закривається за 5 годин до вильоту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі авіаперевізника.

 

Починаючи з 1 вересня 2020 року для рейсів по Україні, а з 1 жовтня 2020 року також для міжнародних, оформлення посадкових талонів в аеропортах на стійках реєстрації SkyUp стає платним. Зареєструватися безкоштовно можна онлайн в особистому кабінеті користувача на сайті авіакомпанії.

Вартість оформлення посадкового талону в аеропорту становитиме 18 євро в еквіваленті національної валюти.

Реклама партнерів

Платна реєстрація вводиться для пасажирів регулярних рейсів. Чартерні пасажири, як і раніше, зможуть зареєструватись безкоштовно як онлайн, так і в аеропорту. Крім того, для регулярних рейсів залишаються групи пасажирів, звільнені від оплати за реєстрацію:

Люди старші 60 років. Документ підтвердження – паспорт.

Особи, що мають I та II групу інвалідності. Документ підтвердження – посвідчення отримувача державної соціальної допомоги інваліда.

Учасники АТО/ООС. Документ підтвердження – посвідчення учасника АТО/ООС.

Слід додати, що платна реєстрація поки що діятиме при вильоті з Борисполя, Запоріжжя, Львова, Одеси, Харкова, Херсона, Ларнаки, Неаполя, Тель-Авіва, Тівата та Тирани.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика

Ігор Васюник – перший, хто офіційно повідомив про свою участь у виборах на посаду міського голови Львова цієї осені. Пол...

Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл
Анастасія ПИЖ
Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл

Добре знайома кожному з нас торговельна мережа «АТБ» нині охоплює 24 області України, включаючи й Львівщину. У 293 насел...

Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста
Ігор ВАСЮНИК
Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста

Ми, львів’яни, живемо у місті, яке завжди було ПЕРШИМ! Львів завжди першим піднімав хвилі національних рухів: за незалеж...

Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам
Ірина ВЕЛИЧКО
Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам

Про те, як криза вплинула на девелоперських бізнес, що про це кажуть експерти, які поради дають майбутнім клієнтам, і чо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...