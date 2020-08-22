На Сихові школяр потрапив під колеса автомобіля на парковці

У Львові поліцейські встановлюють обставини наїзду на 10-річного хлопчика, що стався на проспекті Червоної калини. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.
За даними правоохоронців, 21 серпня близько 15.20 на проспекті Червоної Калини, водій автомобіля «Хюндай Accent» – 40-річний львів’янин, скоїв наїзд на 10-річного хлопчика.
Наїзд на дитину стався на території парковки.
Хлопчика із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.
Поліцейські встановлюють обставини події.
Андрій Котенський