Львів’ян запрошують на вечір The Beatles під зорями

Львів’ян запрошують на живий концерт під зорями від кращого триб’ют гурту The Beatlevs. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Концерт кращого триб’ют гурту The Beatlevs відбудеться 11 вересня о 19:00, на даху !FESTrepublic, що на Старознесенській.

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Захід вперше проведуть у форматі open air, на даху під зорями.

Організатори обіцяють приємну компанію та атмосферність. Також вони подбали про безпеку відвідувачів у час карантинних обмежень.

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Квитки можна придбати за посиланням: Gastroli.ua.

Довідково:

The BeatleVs – гурт, створений у Львові у 2010 році на основі львівського фан-клубу Beatlevs. Фан-клуб був заснований у 2002 році, до нього увійшли багато відомих українських артистів та митців.

Заради цікавості та стабільного проведення музичних заходів було створено власний кавер-гурт з назвою the Beatlevs (від назви міста Львів), який складався з учасників фан-клубу. Спочатку гурт виступав лише на акціях фан-клубу, а згодом розширив географію виступів на всю Україну та зарубіжжя. Згодом the Beatlevs отримав визнання не тільки у середовищі бітломанів, але і серед звичайних меломанів. Гурт є лауреатом фестивалю К.Кленчона в Польщі 2017-го та 2018 року та учасником багатьох акцій та фестивалів.