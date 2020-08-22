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Львів’ян запрошують на вечір The Beatles під зорями

Андрій Котенський

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Львів’ян запрошують на живий концерт під зорями від кращого триб’ют гурту The Beatlevs. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Концерт кращого триб’ют гурту The Beatlevs відбудеться 11 вересня о 19:00, на даху !FESTrepublic, що на Старознесенській.

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Захід вперше проведуть  у форматі open air, на даху під зорями.

Організатори обіцяють приємну компанію та атмосферність. Також вони подбали про безпеку відвідувачів у час карантинних обмежень.

Квитки можна придбати за посиланням: Gastroli.ua.

Довідково:

The BeatleVs – гурт, створений у Львові у 2010 році на основі львівського фан-клубу Beatlevs. Фан-клуб був заснований у 2002 році, до нього увійшли  багато відомих українських артистів та митців.

Заради цікавості та стабільного проведення музичних заходів було створено власний кавер-гурт з назвою the Beatlevs (від назви міста Львів), який складався з учасників фан-клубу. Спочатку гурт виступав лише на акціях фан-клубу, а згодом розширив географію виступів на всю Україну та зарубіжжя. Згодом the Beatlevs отримав визнання не тільки у середовищі бітломанів, але і серед звичайних меломанів. Гурт є лауреатом фестивалю К.Кленчона в Польщі 2017-го та 2018 року та учасником багатьох акцій та фестивалів.

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