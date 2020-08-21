У Парку культури розмістять 155 портретів полеглих захисників із усієї України

У Парку культури 22 серпня відбудеться презентація великого тритомного видання споминів родин загиблих українських воїнів у війні на Донбасі. Відтак у парку розмістять 155 портретів полеглих захисників із усієї України, історії про яких увійшли до книги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Авторка книги – львівська військова журналістка і волонтерка Ірина Вовк збирала спогади по усій Україні, про бійців різних підрозділів. Спогади про загиблих українських вояків зібрані й художньо адаптовані. Тритомник умовно розділений на три частини: «Іловайськ», «Донецький аеропорт», «Дебальцеве», хоча книга включає ще десятки боїв по лінії фронту.

Окрім того, у рамках проєкту в Парку Культури встановлять нову інсталяцію, присвячену трагічним подіям в Іловайську (проєкт «Календар війни» у Парку культури). Із 4 до 31 серпня українські вояки мужньо вели боротьбу за стратегічний Іловайськ. А через нівелювання ворогом усіх домовленостей, сотні бійців були розстріляні у так званому «зеленому коридорі» 29 серпня. Це вже третій епізод інтерактивного пам’ятника у Парку Культури, встановленого з ініціативи та власними силами його працівників. Першим епізодом став макет літака ІЛ-76, який збили проросійські бойовики над Луганськом. Другим – деактивований снаряд установки БМ-21 «Град», саме такими снарядами російські війська з території РФ розбили табір ЗСУ у Зеленопіллі.

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Захід розпочнеться 22 серпня о 15:00 год. У презентації також візьме участь музикант Юрій Йосифович, який представить кілька пісень про українське воїнство із проекту «Серце. Нова автентика».

«Парком щодня прогулюються тисячі людей, які часто забувають, що російсько-українська війна триває досі; окрім того, пам’ять про перемоги і поразки українського війська – це також елемент культури, який формує національну свідомість і свідомість кожного із нас. Цей пам’ятник нагадує, що цінність людського життя – найбільша, бо чи не кожен бій – втрата для армії, а кожне життя – надірваний світ цілої родини», – зазначають організатори.

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