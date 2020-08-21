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У Львові рецидивіст отримав 5 років тюрми за крадіжку ланцюжка

Соломія Головіна

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Неодноразово судимого 37-річного львів’янина зірвав із шиї жінки засудили до 5 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

За версією слідства, ще у травні 2018 року у під’їзді будинку на проспекті Свободи у Львові зловмисник зірвав із шиї потерпілої золотий ланцюжок вартістю понад дві тисячі гривень.

Галицький районний суд Львова засудив грабіжника за ч.2 ст.186 ККУ (грабіж, вчинений повторно) до 5 років позбавлення волі, однак, на підставі ст.75 ККУ, звільнив від відбування покарання, встановивши іспитовий термін 3 роки.

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Із таким рішенням не погодилась прокуратура Львівської області, яка оскаржила вирок у суді апеляційної інстанції. На думку прокурорів, чоловік порушив право постраждалої на свободу пересування. Жінка боялася, що пограбування повториться, допоки лиходій на волі.

У серпні цього року Львівський апеляційний суд погодився із позицією відомства та призначив зловмиснику реальну міру покарання. Тепер грабіжнику доведеться відсидіти за ґратами 5 років.

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