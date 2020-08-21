У Львові багаторазова чемпіонка-ковзанярка Броніслава Чечина відзначила своє 102-річчя

У Львові 19 серпня свій 102-й день народження відзначила Броніслава Чечина – багаторазова чемпіонка та призерка чемпіонатів з ковзанярського спорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Вчора Броніславу Валер’янівну привітали працівники управління соціального захисту ЛМР та вручили їй матеріальну допомогу в розмірі 5 тис грн. А загалом у серпні троє осіб поважного віку святкують День народження: 3 серпня столітній ювілей уже відзначила Іонова Ая Михайлівна, а 31 серпня свої сто років відзначатиме Шушкова Ганна Афанасівна.

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Нагадаємо, традиційно тим львів’янам, яким виповнюється по сто і більше років, на день народження з бюджету Львова надають одноразову матеріальну допомогу в розмірі 5 тис. грн. Так, у 2020 році на виплати одноразової допомоги для львів’ян-довгожителів у бюджеті передбачили 195 тис. грн.

Загалом у Львові мешкає 8 чоловіків та 31 жінка, яким у 2020 році виповнюється сто та більше років. Зокрема, 19 львівських довгожителів відзначатимуть свій столітній ювілей, а 20 – 101 та більше років. Найстаршому мешканцеві Львова цього року виповнюється 104 роки.

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Фото: ЛМР