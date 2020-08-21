Рецидивіст вирощував коноплю на орендованій ділянці у Перемишлянському районі

На Перемишлянщині поліцейські вилучили у 45-річного чоловіка майже 500 рослин коноплі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Раніше судимий за крадіжки мешканець сусіднього району, вирощував нарковмісні рослини на орендованій ділянці.

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Як встановили правоохоронці, нарковмісні рослини вирощував 45-річний мешканець Жидачівського району на орендованій земельній ділянці у селі на Перемишлянщині. Чоловік раніше судимий за крадіжки.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) ККУ. Чоловіку загрожує до семи років.

Вилучені наркотичні рослини правоохоронці скерували на експертне дослідження, триває досудове розслідування.

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