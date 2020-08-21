Поліція шукає вибухівку на залізничному вокзалі та автостанціях Львова

У п’ятницю, 21 серпня, невідомий повідомив про замінування Головного залізничного вокзалу Львова та автостанцій міста. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Повідомлення про замінування залізничного вокзалу, а також кількох інших об’єктах у Львові від аноніма до поліції надійшло близько 13.30.

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Спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції Львівщини обстежують приміщення Головного залізничного вокзалу, автовокзалу «Львів», розташованого по вулиці Стрийській, автовокзалу «Північний» на вулиці Богдана Хмельницького.

Правоохоронцями проведено евакуацію працівників та пасажирів. Проводяться заходи для встановлення особи, яка повідомила про замінування.

Фото: Нацполіція Львівщини