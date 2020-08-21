На День Незалежності львів’ян запрошують на екскурсії Святоюрським комплексом

З нагоди Дня Незалежності львів’ян запрошують екскурсію Святоюрським комплексом. Про це інформує «Духовна велич Львова».

Львів’яни зможуть відвідати Митрополичі сади, Собор святого Юра, побувати на хорах Собору та почути історію Митрополичих палат.

«Маємо чудову новину! З нагоди святкування 29-річчя Незалежності України ми пропонуємо Вам стати учасником цікавої та незабутньої екскурсії Святоюрським комплексом. Такого ще не було! На завершення екскурсії кожен зможе написати на інтерактивні дошці про те, що для нього є незалежність та усі спільно помолимось молитвою митрополита Андрея за український народ», – йдеться у повідомленні.

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Тривалість екскурсії Святоюрським комплексом – 1 год. Благодійний внесок становить 150 грн з особи. Для учасників у вишиванках буде знижка – 130 грн з особи. Також діють і інші знижки:

пенсіонери – половину суми

діти до 7 років – безкоштовно

діти з 8 до 14 років – половину суми

Розклад екскурсій:

22.08 (Субота)

14:00-15:00 – Екскурсія МИТРОПОЛИЧИМИ САДАМИ

23.08 (Неділя)

12:00-13:00 – Екскурсія МИТРОПОЛИЧИМИ САДАМИ

13:00-14:00 – Екскурсія СВЯТОЮРСЬКИМ КОМПЛЕКСОМ*

14:00-15:00 – Екскурсія СВЯТОЮРСЬКИМ КОМПЛЕКСОМ*

24.08 (Понеділок)

12:00-13:00 – Екскурсія МИТРОПОЛИЧИМИ САДАМИ

13:00-14:00 – Екскурсія СВЯТОЮРСЬКИМ КОМПЛЕКСОМ*

14:00-15:00 – Екскурсія СВЯТОЮРСЬКИМ КОМПЛЕКСОМ*

*Хорами собору св. Юра та Митрополичими садами

Реєстрація за номером – 097 702 77 17

Львівський портал побував на хорах собору святого Юра і побачив святиню з висоти. Наш репортаж читайте за цим посиланням.

Також Львівський портал побував на екскурсії у Митрополич садах. Детальніше історію цього місця і яке значення воно мало для Андрея Шептицького читайте у нашому матеріалі: «Митрополичі сади: стежками Андрея Шептицького».