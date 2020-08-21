«INSO-Львів» запрошує на концерт у Львівську філармонію

27 серпня – після 5-місячної паузи – симфонічний оркестр «INSO-Львів» дасть перший концерт у великому складі у спеціально трансформованому концертному залі Львівської національної філармонії. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Нове нестандартне розміщення музикантів згідно узагальненого досвіду європейських оркестрів та вимог постанови Кабінету міністрів України № 392 дає можливість виконання повноцінного симфонічного репертуару.

В програмі концерту поряд із 5-ю симфонією Людвіга ван Бетховена, 250-річчя якого ми відзначаємо у цьому році, буде виконано «Українську сюїту» для симфонічного оркестру Андрія Гнатишина – маловідомого в Україні львівського композитора, який розпочав своє навчання у Станіслава Людкевича, а завдяки особистій стипендії Митрополита Андрея Шептицького продовжив його у Новій Віденській консерваторії.

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Диригуватиме концертом українець Ярослав Шемет, який приїхав до Львова з Польщі спеціально для участі у проєкті. Це не перший творчий експеримент Маестро та оркестру. Зокрема, в умовах суворого карантину було підготовлено, записано і представлено музичний дебют увертюри до опери Дж. Верді «La Forza del Destino» в режимі «залишайся вдома». Цей досвід Ярослав Шемет описав так: «Коли людина опиняється дійсно у безвихідній ситуації – народжуються найкращі ідеї». Тож, оркестр «INSO-Львів» спільно з Ярославом Шеметом продовжують шукати нові можливості для творення музики в часи карантинних обмежень і донесення її до слухача, які народжуються завдяки синергії ідей та емоцій.

23 серпня о 15:00 год. відбудеться відкрита репетиція оркестру у великому залі Львівської національної філармонії. Кількість квитків обмежена – 20.

27 серпня о 19:00 – живий концерт. Продаж квитків буде відбуватись у форматі онлайн аукціону на офіційній сторінці оркестру в Facebook.

Концерт буде транслюватись наживо: на YouTube каналі та сторінці оркестру в Facebook.

Довідково:

Андрій Гнатишин – уродженець Львівщини. Український композитор, диригент, музично-громадський діяч. Навчався у Вищому музичному інституті імені Миколи Лисенка у Львові. Андрей Шептицький високо оцінив його музичний талант і виділив йому стипендію на навчання композиції та мистецтва диригування у Новій Віденській консерваторії, яку він закінчив у 1934 р. З 1931 по 1995 рр. Андрій Гнатишин був керівником хору української церкви Св. Великомучениці Варвари у Відні. Працював диригентом у віденських театрах, диригував записами музики до кінофільмів, часто виконував українську музику на Віденському Радіо. Є автором та аранжувальником понад 200 музичних творів: пісні для хору, літургії, опера, інструментальні твори (струнний квартет, тріо, “Українська сюїта” для симфонічного оркестру); випустив понад 25 записів, популяризуючи українську музику за кордоном. На знак визнання його композиторської діяльності отримав ступінь професора від уряду Австрії, Папа Римський Святий Іоан XXIII нагородив його Срібним Хрестом.

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