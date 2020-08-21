Антимонопольний комітет відкрив справу проти Roshen

Антимонопольний комітет розпочав справу проти підприємств групи компаній ROSHEN за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку патоки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі АМКУ.

Згідно з повідомленням на сайті АМКУ, найбільшими вітчизняними виробниками патоки крохмальної кукурудзяної (сиропів) є суб’єкти господарювання, що входять до складу групи Roshen.

«Група Roshen протягом 2018-2019 років мала структурні ознаки монопольного (домінуючого) становища на цьому товарному ринку. За наявною в АМКУ інформацією, під час провадження своєї господарської діяльності група ROSHEN протягом 2018 року встановлювала різні ціни, а також різні умови придбання патоки для певної групи споживачів – кондитерських фабрик», – ідеться в повідомленні.

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Так, у 2019 році Roshen підвищила ціни на патоку власного виробництва для всіх покупців. При цьому під час попереднього дослідження АМКУ не виявив об’єктивних причин для підвищення цін цієї групи.

«Такі дії групи Roshen по відношенню до суб’єктів господарювання – конкурентів на ринках кондитерських виробів (в тому числі і Кондитерської корпорації «Рошен»), могли призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції між ними», – констатують в АМКУ.

У зв’язку з цим Комітет розпочав розслідування, збір і аналіз доказів у справі.

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