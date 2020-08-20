В Академії сухопутних військ відбувся випуск молодших лейтенантів

У четвер, 20 серпня, 70 вихованців Курсів лідерства офіцерського складу тактичного рівня Національної академії сухопутних військ отримали первинні офіцерські звання «молодший лейтенант». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

«Зовсім недавно, лише рік тому, ми набрали на навчання кілька десятків молодих юнаків та дівчат. Тоді дехто з них взагалі не мав уявлення, не лише про те, що таке артилерія, але й взагалі, нічого не знав про військове життя. Але, як виявилося, цього року достатньо для того, щоби повністю підготувати та випустити гідних офіцерів. Для цього, насамперед, для них дуже багато було сплановано польової складової навчання. І це далося взнаки, адже під час державних екзаменів голова підкомісії відзначив високий рівень підготовки наших вихованців», – зазначив начальник факультету ракетних військ і артилерії полковник Артем Дзюба.

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Інтенсивна підготовка, значний акцент на практичну складову, творчий й часом індивідуальний підхід до кожного, а головне – повна відданість навчанню науково-педагогічних працівників вишу дали свої результати. І вже незабаром випускники курсів будуть гідно представляти альма-матер у частинах сухопутних військ, десантно-штурмових військ та вйськово-морських сил України.

Варто зазначити, що серед вихованців Курсів є й чимало дівчат, які нарівні з хлопцями пройшли всі випробування на шляху до омріяних офіцерських погонів. Молодший лейтенант Юлія Чумаченко до вступу на Курси отримала дві вищі освіти за фахом «менеджмент» та «управління інноваційною діяльністю». І сьогодні два цивільні дипломи з відзнакою вона поповнила сертифікатом про здобуття кваліфікації «офіцер військового управління тактичного рівня».

«Якщо говорити про гендерну рівність, то вона, насправді існує! Ми усюди – і у пункті постійної дислокації, і на полігоні були разом. Хлопці, звичайно, завжди нас підтримували, але ніколи не виконували за нас нашу роботу. А наступним слухачам Курсів лідерства, які зараз проходять вступні екзамени, я хочу побажати віри у свої сили. У вас все вийде – Академія вам у цьому допоможе!», –розповідає Юлія.

Привітав молодих офіцерів зі значною подією у їхньому житті на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук й начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук: «Я бажаю всім вам подальшого професійного зростання, впевненого просування кар’єрними сходами, поваги від підлеглих та оточуючих, великих успіхів у справі служіння Україні, – написав він. – Завжди будьте впевненими у своїх силах і не зупиняйтесь на досягнутому. Пам’ятайте своїх викладачів та завжди будьте прикладом для ваших наступників!».

Фото: Академія сухопутних військ