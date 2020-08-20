У Червонограді затримали крадія–рецидивіста

У Червонограді прокурори підозрюють місцевого мешканця у 26 крадіжках. Чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Мова йде про 30-річного жителя Червонограда, який впродовж червня – липня цього року, за версією слідства, скоїв 26 крадіжок.

«Раніше чоловіка уже притягували до відповідальності за аналогічні злочини, однак належних висновків він не зробив і далі не бажав заробляти на життя законним шляхом», – розповідають у прокуратурі.

Реклама партнерів

Зловмисник здійснював крадіжки різних товарів з магазинів Червонограда, зокрема алкогольних напоїв, продуктів харчування, побутових приладів, чим спричинив потерпілим збитки на суму 14342,32 грн.

Так, дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186 КК України (крадіжка, грабіж). Наразі чоловіка взяли під варту. Досудове розслідування триває. Підозрюваному загрожує до 6 років позбавлення волі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.