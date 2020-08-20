На Львівщині організували благодійну фотосесію для матерів особливих діток

У Пустомитах 16 серпня для матерів, які виховують діток з особливими потребами, організували безкоштовну фотосесію в національних українських костюмах. Про це Львівському порталу повідомили у благодійному фонді «Малесенькі долоньки».

«Давно мріяла організувати цей захід. Карантин, спричинений пандемією COVID-19, вніс свої корективи, але й одночасно дав розуміння, як це бути обмеженими у своїх можливостях. Саме під час карантину всі ми стикнулись з одноманітністю наших буднів. Для багатьох жінок-мам, на жаль, так трапляється, що і без карантину єдиною розвагою залишається похід у магазин», – розповідає організаторка заходу Оксана Биць.

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Ініціатор проєкту «Етно-день для супермами» хотіли у такий спосіб подарувати яскраві емоції мамам особливих діток, перезавантажити від буднів, а головне – дати можливість відчути себе красивими. В рамках акції над образами учасниць працювали справжні професіонали – фотографи (Соломія Кульчицька, Наталія Матвіїв, Соломія Пецух, Ольга Вітер), стилісти, візажисти.

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«Більшість цих матусь особливих діток забувають про себе, бо на першому місці для них є здоров’я їхньої дитини. Не відпочивають, приділяють собі все менше уваги, тому нам і хотілось хоча б на один день подарувати таке свято, де вони змогли відчути себе щасливими», – зазначає співзасновниця благодійного фонду.

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Незабаром відбудеться фотовиставка робіт в рамках цього благочинного проєкту.

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Фото: БФ «Малесенькі долоньки»