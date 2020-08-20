На вулиці Котляревського спалахнула пожежа через витік газу під час земляних робіт

На вулиці Котляревського під час земляних робіт стався витік газу і спалахнула пожежа. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Інцидент трапився сьогодні, 20 серпня, близько 15:10 год. на вул. Котляревського, 57 (Франківський район). Під час проведення земляних робіт розгерметизувалася газова труба. Через витік газу виникла пожежа на площі 4 кв. м.

Пожежу ліквідували о 15:53 год. Ніхто з людей внаслідок пожежі не постраждав. Обставини події встановлюють.

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