ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині затримали вантажівку з гравієм

Ольга Денисяка

|

У Старосамбірському районі Львівщини поліцейські викрили зловмисників, які незаконно добували з річки гравій. Тепер зловмисникам загрожує до двох років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

У місті Добромиль, неподалік річки Вирва, правоохоронці виявили екскаватор Hitachi та автомобіль «КамАЗ», завантажений піщано-гравійною сумішшю.

Як встановили правоохоронці, до несанкціонованого видобутку та перевезення 6,5 кубометрів суміші причетні 25-річний житель Золочівського району та 54-річний житель міста Добромиль Старосамбірського району.

Реклама партнерів

Дозвільних документів на забір корисних копалин у правопорушників не було. За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 240 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статі – до двох років позбавлення волі.

Поліцейські вилучили вантажівку, екскаватор а також 6,5 кубометрів піщано-гравійної суміші. Досудове розслідування триває.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Нацполіція Львівщини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл
Анастасія ПИЖ
Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл

Добре знайома кожному з нас торговельна мережа «АТБ» нині охоплює 24 області України, включаючи й Львівщину. У 293 насел...

Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста
Ігор ВАСЮНИК
Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста

Ми, львів’яни, живемо у місті, яке завжди було ПЕРШИМ! Львів завжди першим піднімав хвилі національних рухів: за незалеж...

Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам
Ірина ВЕЛИЧКО
Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам

Про те, як криза вплинула на девелоперських бізнес, що про це кажуть експерти, які поради дають майбутнім клієнтам, і чо...

Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»
Соломія ГОЛОВІНА
Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»

Майже 350 бездомних тваринок торік знайшли свої люблячі родини завдяки команді ЛКП «Лев». Так, протягом останніх років у...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...