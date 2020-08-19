На Львівщині затримали вантажівку з гравієм

У Старосамбірському районі Львівщини поліцейські викрили зловмисників, які незаконно добували з річки гравій. Тепер зловмисникам загрожує до двох років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У місті Добромиль, неподалік річки Вирва, правоохоронці виявили екскаватор Hitachi та автомобіль «КамАЗ», завантажений піщано-гравійною сумішшю.

Як встановили правоохоронці, до несанкціонованого видобутку та перевезення 6,5 кубометрів суміші причетні 25-річний житель Золочівського району та 54-річний житель міста Добромиль Старосамбірського району.

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Дозвільних документів на забір корисних копалин у правопорушників не було. За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 240 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статі – до двох років позбавлення волі.

Поліцейські вилучили вантажівку, екскаватор а також 6,5 кубометрів піщано-гравійної суміші. Досудове розслідування триває.

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Фото: Нацполіція Львівщини