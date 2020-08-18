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Водій Mitsubishi «під кайфом» і його пасажир наробили переполоху через іграшковий автомат

Соломія Головіна

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Патрульні зупинили 23-річного водія Mitsubishi Galant, пасажир якого махав через вікно предметом, схожим на автомат. Як згодом з’ясувалося, автомат виявився іграшковим, а сам водій автомобіля перебував у стані наркотичного сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Так, близько 18 год. 17 серпня у Львові ввели оперативний план «Перехват». Усі екіпажі отримали орієнтування на пошук автомобіля Mitsubishi Galant, пасажир якого, зі слів очевидців, демонстрував через вікно предмет, схожий на автомат. Заявники надали відео інциденту та повідомили, що зазначений автомобіль рухається в напрямку вулиці Варшавської.

Приблизно через 10 хвилин екіпаж 1 батальйону виявив транспортний засіб на перехресті вулиць Замарстинівська – Татарська. Патрульні дали вказівку водієві зупинитися.

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Під час поверхневої перевірки в автомобілі виявили іграшковий предмет схожий на автомат. Чоловіки сказали, що просто пожартували.

Патрульні помітили у водія ознаки наркотичного сп’яніння. Йому запропонували пройти перевірку в медичному закладі. Тест виявився позитивним: 23-річний водій був під дією марихуани.

На водія склали протокол за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.На місце події викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського відділу поліції.

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