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Серійного злодія з Буська засудили до 4 років тюрми

Соломія Головіна

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Мешканця Буська, причетного до 15 крадіжок, засудили до 4 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Ідеться про 27-річного молодика, який з серпня 2019 по січень 2020 року крав майно з господарств та підприємств Буська. Раніше чоловіка уже притягували до кримінальної відповідальності за крадіжки та грабежі, проте він знову став на злочинний шлях.

Радехівською місцевою прокуратурою доведено вину зловмисника у 15 крадіжках: від велосипедів, золота, срібла, коштів і мобільних телефонів до будівельних електроприладів (болгарка, перфоратор, електропила, електродриль) і навіть тютюнових, кондитерських виробів і алкоголю.

Частину викраденого майна вдалося вилучити під час обшуку, а ще частину знайшли в ломбардах Львова, куди чоловік здавав крадене. Вилучене майно повернуть власникам. Загалом постраждалим було завдано збитків на суму 169 048,4 грн.

Дії чоловіка кваліфікували за ч.3 ст.185 ККУ (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому). Найближчі 4 роки він проведе за ґратами.

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