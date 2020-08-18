На Львівщині відбудеться V фестиваль яворівських забавки та пирога

У Яворові на Львівщині завтра, 19 серпня, відбудеться V фестиваль яворівських забавки та пирога. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У програмі: представлення народних промислів Яворівщини та нагородження майстрів, які роблять і передають наступним поколінням вміння виготовляти яворівські забавки; майстер-клас, на якому всі охочі зможуть спробувати виготовити яворівську іграшку власноруч.

Свято розпочнеться о 12:00 год. з відкриття муралу на відновленому районному народному домі «Сокіл» (вул. Івана Франка, буд. 10). На ньому зображені, звісно, кольорові яворівські іграшки.

Уперше цьогоріч разом із фестивалем забавки відбудуться і перші «Розточанські фестони». Свято приурочене яворівському пирогу. Цього дня гості фестивалю зможуть спробувати багато різновидів цієї традиційної для регіону страви, а також познайомитися з найкращими господинями. Бо ж саме завтра у Яворові нагородять переможців дистанційного конкурсу на найкращий рецепт та спечений за ним пиріг.

Яворівський пиріг та забавка мають увійти до реєстру нематеріальної культурної спадщини України. Кілька тижнів тому попри карантин Львівська обласна адміністрація разом із районом активізували цю процедуру.

«До кінця року сподіваємося внести яворівські пиріг та забавку до національного реєстру культурної спадщини. А з нового року розпочати процес внесення їх до списку спадщини ЮНЕСКО. Це дасть додатковий поштовх розвитку Яворівщини. Наша забавка має стати впізнаваною у всьому світі. Я мрію, щоб за кілька років її везли всі туристи, як сувенір з Львівщини та України. Я хочу, щоб наш яворівський пиріг подавали як особливу страву на дипломатичних фуршетах, де беруть участь українці. І вірю, що все це разом ми зробимо», – каже заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Юрій Холод.

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