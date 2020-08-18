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На Львівщині 24-річний хлопець заховав викрадене авто під горою покривал

Вероніка Рой

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На Перемишлянщині поліцейські затримали 24-річного хлопця, котрий викрав автомобіль «Жигулі». Викрадене авто молодик сховав у свою гаражі під горою покривал. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

17 серпня до поліції звернувся 18-річний мешканець одного з сіл Перемишлянського району. Він повідомив, його автомобіля «ВАЗ 2106»,  який він залишив через поломку на узбіччі дороги в місті Бібрка, викрав невідомий.

Того ж дня поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 24-річний мешканець одного з сіл Жидачівського району. Викрадені «Жигулі» правоохоронці виявили у його гаражі.

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Також встановлено, що зловмисник серед білого дня відбуксирував за допомогою «ВАЗ 2101» викрадений автомобіль у свій гараж та заховав під грудою покривал.  За словами зловмисника, «шістку» він планував розібрати на запчастини.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція

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