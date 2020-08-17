«Не повторюйте наших помилок»: у Мінську Лукашенка підтримала українська композиторка й співачка

Напередодні, 16 серпня, в Мінську пройшов мітинг на підтримку Лукашенка. Офіційний глава Білорусі самостійно організував акцію, де різні люди виступали з закликами підтримати президента. Зокрема, на сцену вийшла українська артистка, яка отримувала нагороду від Петра Порошенка, та попросила білорусів підтримати чинного президента і не повторювати помилок України. Про це пише 24 канал.

У центрі Мінська Олександр Лукашенко зібрав «Антимайдан». Він організував десятки автобусів, які привезли демонстрантів із різних куточків країни. На мітингу в підтримку білоруського президента дали слово українській композиторці Вікторії Коханій (справжнє ім’я – Вікторія Кущ). Її виступ розбурхав мережу та викликав гнів.

Артистка розповіла про революцій, які відбувалися у 2004 та 2013-2014 роках.

«Хочу сказати, що це найбільший скарб, який ви маєте. Повірте мені, людині, яка все життя живе в Україні. Ви маєте спокій та мир. І поки ви це маєте, ви найбагатші у світі люди. Ви й так всі добре знаєте, що у 2004 році у нас була перша революція, а в 2013 році – друга»,– сказала Вікторія.

Вона заявила, що під час першої революції людей поділили на три сорти: перший, другий і третій. Вікторія наголосила, що хто був там, той про це знає. Вона впевнена, що обидва Майдани мають негативні наслідки для України.

«На жаль, перша революція розділила людей на сорти. Хто був там, той знає. Друга закінчилася тим, що ми втратили територію. На жаль, ми також втратили мир. Ми дуже хочемо миру. Розумієте? І я прошу вас – не повторюйте наших помилок. Не робіть. Просто бережіть один одного. Я багато подорожую, оскільки є музиканткою. Я часто перебуваю на гастролях, спілкуюся із іншими артистками. Вам усі заздрять», – вернулася Кохана до білорусів.

Що відомо про Вікторію Кохану?

Вікторія Кохана (справжнє ім’я – Вікторія Кущ) – українська композиторка, поетеса, саунд-продюсер. Навчалася у музичній школі, пізніше – в консерваторії в Києві. Є автором багатьох відомих композицій, серед яких хіти «Юра, прости» та «Шуры-Муры» гурту «НеАнгели». Також Вікторія неодноразово писала пісні для російських виконавців, зокрема Аніти Цой, Таїсії Повалій, Слави, Миколи Баскова.

За свої твори вона отримала численні нагороди на українських та російських музичних преміях.

26 травня 2019 року згідно з наказом президента України Петра Порошенка Вікторія Кохана була удостоєна звання «Заслужений діяч мистецтв України».

Як відомо вчора у Білорусі десятки тисяч людей вийшли у Мінську на акцію проти Лукашенка.