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На Львівщині судитимуть хлопця, який знущався над мамою та бабусею

Ольга Денисяка

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До суду скерували справу щодо жителя села Жовтанці Кам’янка-Буського району, який систематично знущався над мамою та бабусею. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Мова йде про чоловіка з с. Жовтанці Кам’янка-Буський району, якого раніше неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство.

Однак належних висновків він не зробив і продовжив знущатися над 43-річною мамою та 69-річною бабусею.

Встановлено, що в період січень – липень цього року він неодноразово словесно ображав родичок, погрожував фізичною розправою, чинив на жінок психологічний тиск, доходило навіть до шарпанини і фізичного насильства.

Як наслідок, жінки почувалися в небезпеці поруч з кривдником, страждали як фізично, так і морально.

Так, дії молодика кваліфіковано як кримінальне правопорушення, передбачене за ст. 126-1 КК України (домашнє насильство).

На цей час досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скерований прокурорами Радехівської місцевої прокуратури до суду. У разі доведення вини, максимальний термін покарання, який йому загрожуватиме – 2 роки позбавлення волі.

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